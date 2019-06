Euro-Banknoten schauen aus einer Geldbörse heraus. Archivbild

Die Arbeitnehmer in Europa sollten Ende des Jahres mehr Geld in der Tasche haben als 2018. Das geht aus einer Studie der Böckler-Stiftung hervor. Danach wachsen die Bruttolöhne in der Jahresfrist um 2,6 Prozent, nach Abzug der Inflation bleiben noch 1,0 Prozent Reallohnsteigerung. Im Jahr zuvor hatten die Löhne um 2,8 Prozent, preisbereinigt um 0,9 Prozent zugelegt.



Deutschland werde mit einem Zuwachs von 3,2 Prozent (nominal) und 1,7 Prozent jeweils über dem europäischen Schnitt liegen.