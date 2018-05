Mittel und Wege, ohne Bargeld zu bezahlen, gibt es mittlerweile viele: Bank- oder Girokarten stellen die am häufigsten eingesetzte Alternative dar. Nach den Ergebnissen der Befragung steckt bei 98 Prozent der Deutschen mindestens eine Bankkarte im Portemonnaie. Dazu kommen Kreditkarten, bestimmte Kundenkarten mit Zahlungsfunktion oder auch Prepaid-Karten. Auf die können Verbraucher Geld buchen, um dann etwa am Automaten eine Fahrkarte zu ziehen. Doch auch Bezahlwege im Internet gewinnen zunehmend an Beliebtheit. Lagen Internet-Bezahlverfahren, wie beispielsweise Paypal, im Jahr 2014 noch bei 2,8 Prozent, so ist deren Anteil auf 3,7 Prozent gestiegen.