Blick auf mit Solaranlagen bestückte Häuser. Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Energiewende kommt laut einer Studie der staatlichen Förderbank KfW auf dem Land schneller voran als in der Stadt. Insgesamt stehen demnach mehr als 90 Prozent der Haushalte in Deutschland grundsätzlich hinter dem Vorhaben. Doch bei der Umsetzung hapert es noch - vor allem in städtischen Gebieten.



Dort setzen nur 15 Prozent bisher auf mindestens eine Energiewendetechnik wie Solaranlagen, Wärmepumpen, Solarthermie oder Elektroautos. Auf dem Land gebe es schon 33 Prozent "Energiewender".