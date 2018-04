Fahrerassistenzsysteme bringen laut einer Studie mehr Stress. Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Fahrassistenzsysteme entlasten die Fahrer womöglich weniger stark als angenommen. Nach einer Studie der Hochschule in Kempten verursacht die Technik sogar zusätzlichen Stress. Die Forscher hatten Testpersonen in einen Fahrsimulator gesetzt, in dem ein Spurhalteassistent aktiv war.



Bei allen Teilnehmern stieg der Stresslevel, sobald sie sich auf den Lenkassistent verlassen sollten. Denn einerseits wollen sie die Kontrolle nicht abgeben, andererseits ist die Technik noch anfällig für Fehler.