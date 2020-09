Studie: Tausende Kinder kommen beim Vorlesen zu Hause zu kurz.

Quelle: Hans-Thomas Frisch/dpa

Eine Kindheit ohne Einschlafgeschichte - das ist gar nicht so selten. Knapp ein Drittel der Eltern von Zwei- bis Achtjährigen vernachlässigt das Vorlesen. Das geht aus einer Studie der Stiftung Lesen hervor: 32 Prozent von insgesamt 700 befragten Müttern und Vätern gaben an, ihrem Kind höchstens einmal pro Woche oder nie vorzulesen.



Hochgerechnet heißt das: 1,7 Millionen Zwei- bis Achtjährigen wird von den Eltern nicht oder nur selten vorgelesen, so Simone Ehmig, vom Institut für Lese- und Medienforschung der Stiftung Lesen.