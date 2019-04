Nicht jeder hat Zugang zu Verhütungsmitteln wie Kondomen.

Quelle: Oliver Berg/dpa

Weltweit haben mehr als 200 Millionen Frauen, die eine Schwangerschaft verhindern wollen, keinen Zugang zu Verhütungsmitteln. Das geht aus dem Bericht des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) für 2019 hervor.



In den 51 untersuchten Ländern haben nur 57 Prozent der Frauen, die in einer Beziehung leben, Zugang zu Verhütungsmitteln. Je ärmer die Frauen sind, desto geringer ihre Chance, an die Mittel zu kommen - das gilt sowohl in Industrie- wie auch in Entwicklungsländern.