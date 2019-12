Karosseriebau in einer Fabrik in Deutschland. Symbolbild

Quelle: Christophe Gateau/dpa

In Deutschland sind 2019 laut einer Studie so wenig Autos gebaut worden wie seit 22 Jahren nicht mehr. Die Produktion lag aufs Jahr hochgerechnet bei 4,67 Millionen Autos, ermittelte das CAR-Institut der Uni Duisburg-Essen. Der Anteil an der Weltproduktion sank auf 5,9 Prozent, 1997 waren es noch 11,8 Prozent. Nur noch jedes 17. Auto wird in Deutschland gebaut.



Ein Grund ist laut Autor Ferdinand Dudenhöffer die Rezession der weltweiten Autoindustrie infolge der von Donald Trump initiierten Handelskriege.