Vor eineinhalb Jahren fragte Schauspielerin Maria Furtwängler die Medienwissenschaftlerin Elizabeth Prommer von der Universität Rostock, wie hierzulande Frauen in Film und Medien agieren und gezeigt werden. Warum wollte sie das wissen? "Weil ich wie so viele den Eindruck und das Gefühl hatte, dass es eine Schieflage in der Präsenz und Rolle von Frauen in den Medien gibt", sagt Furtwängler. Prommer konnte ihr keine Antwort geben, weil es bis dahin keine belastbaren Zahlen gab. So wurde die von Film und Fernsehen geförderte Untersuchung "Audiovisuelle Diversität? Geschlechterdarstellung in Film und Fernsehen in Deutschland" gestartet. "Fakten haben eine ganz andere Hebelwirkung und schaffen eine Grundlage für Veränderung", glaubt Furtwängler. Jetzt liegen die Zahlen auf dem Tisch.