Kinder in Pakistan holen Wasser aus einem Brunnen. Archivbild

Quelle: B.K. Bangash/AP/dpa

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat von den Staaten mehr Investitionen in die Trinkwasserversorgung und in sanitäre Anlagen verlangt. Zu viele Menschen besonders in armen Ländern hätten dazu keinen Zugang, erklärte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Das führe oft zu tödlichen Infektionen und verhindere den Aufbau stabiler und wohlhabender Gesellschaften.



Laut einer UN-Studie hätten weniger als 15 Prozent von 115 untersuchten Gebieten die Ressourcen, um genügend sauberes Trinkwasser bereitzustellen.