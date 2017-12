Die Zahl der illegal beschäftigten Helfer hat sich aber nach den IW-Berechnungen in den zehn Jahren bis 2016 um etwa 657.000 verringert. Zunehmend meldeten Arbeitgeber ihre Helfer an, heißt es in der Studie. Bei Schwarzarbeit droht den Arbeitgebern ein Bußgeld von bis zu 5.000 Euro. Außerdem könnten sie bei Arbeitsunfällen haftbar gemacht werden. Das könne im Extremfall bis zur Rentenzahlung für Unfallopfer gehen, sagte ein Sprecher der Minijob-Zentrale.