Die Kinderrechte sind von Bundesland zu Bundesland verschieden

Quelle: Peter Kneffel/dpa/Symbolbild/Archiv

In einigen Bundesländern dürfen Jugendliche ab 16 wählen, in anderen sind Schulbücher kostenlos: Bei Kinderrechten gleicht Deutschland einem "föderalen Flickenteppich". Zu dieser Einschätzung kommt das Deutsche Kinderhilfswerk (DKHW) in seinem "Kinderrechte-Index".



Analysiert wurde, wie gut die Länder jeweils fünf zentrale Punkte aus der UN-Kinderrechtskonvention umgesetzt haben. In Deutschland ist das nach Ansicht von Kinderschutzverbänden bisher rechtlich nicht ausreichend umgesetzt.