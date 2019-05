Ein Rohbau für Neubau-Wohnungen in Berlin. Archivbild

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Neue Wohnungen in Deutschland werden immer kleiner. In den vergangenen sechs Jahren sei die durchschnittliche Wohnfläche von Neubauwohnungen um 11 Quadratmeter gesunken, heißt es in einer Studie des privaten Prognos-Instituts für Verbände der Bau- und Wohnungswirtschaft. Als Ursachen nennt die Untersuchung erheblich gestiegene Bau- und Kaufpreise.



Die Verbände kritisierten, es werde zu wenig und zu teuer gebaut. Notwendig seien etwa deutlich mehr neue Sozialwohnungen.