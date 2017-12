"Die Zahl der im Ausland lebenden nachzugsberechtigten Angehörigen von Geflüchteten ist deutlich geringer als in der Öffentlichkeit angenommen wird", sagte der Zuwanderungsexperte Herbert Brücker. Auf jeden Asylbewerber kämen im Schnitt 0,28 nachzugsberechtigte Ehegatten oder Kinder, die im Ausland lebten - also etwa eine nachzugsberechtigte Person auf vier Flüchtlinge. In absoluten Zahlen wären das bis Ende 2017 150.000 bis 180.000 Personen.