Fraunhofer-Erlebniswelt #Zukunftsarbeit Quelle: Fabian Sommer/dpa

Kein Land der Welt ist nach einer neuen Analyse des Weltwirtschaftsforums (WEF) so innovationsfähig wie Deutschland. Die Bundesrepublik liegt in diesem Feld auf Platz eins vor den USA, wie die Stiftung in ihrem Globalen Wettbewerbsbericht 2018 berichtet.



Allerdings ist die Innovationsfähigkeit nur einer von zwölf Pfeilern, nach denen das WEF neuerdings die Wettbewerbsfähigkeit der Länder beurteilt. Über alle Pfeiler zusammen landet Deutschland hinter den USA und Singapur auf Platz drei.