Der Schriftzug "Wir schließen!". Archivbild

Quelle: Martin Gerten/dpa

Namhafte und große Unternehmen sind in 2019 verstärkt von Insolvenzen betroffen. Die Kreditversicherung Euler Hermes zählte in den ersten neun Monaten 27 Insolvenzen von Firmen mit mehr als 50 Millionen Euro Umsatz, gegenüber 19 Fällen im Vorjahreszeitraum. Das sei ein Anstieg um 42 Prozent.



Dramatisch sei, dass auch viele Firmen in der gesamten Lieferkette betroffen seien, sagte Ron van het Hof von Euler Hermes. Auch das vierte Quartal lasse mit der Insolvenz von Thomas Cook eine Fortsetzung des Trends erwarten.