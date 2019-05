Dennoch bleibe jedem vierten Kind weltweit das Recht auf Kindheit verwehrt. Insgesamt etwa 690 Millionen Jungen und Mädchen könnten nicht lernen, spielen und sorgenfrei heranwachsen. Seit dem Jahr 2000 hat sich demnach die Lage für Kinder in 173 von 176 erfassten Ländern verbessert. In einigen der ärmsten Länder weltweit seien deutliche Fortschritte zu verzeichnen, erklärte das Hilfswerk. So könnten 115 Millionen Kinder mehr in die Schule gehen, 94 Millionen Kinder weniger müssten arbeiten und elf Millionen Mädchen weniger seien verheiratet als vor 20 Jahren. 4,4 Millionen Kinder weniger sterben vor ihrem fünften Geburtstag, wie es hieß.