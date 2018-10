In Großbritannien nicht. Der Brexit würde laut der Studie jetzt keine Mehrheit mehr bekommen: 53 Prozent der Briten würden für einen EU-Verbleib stimmen. Und das trifft auch auf die anderen EU-Länder zu. In allen Staaten würden mehr als 50 Prozent der Bürger für einen EU-Verbleib stimmen. Nur in Tschechien (47 Prozent) und Italien (44 Prozent) wäre die Zahl der EU-Befürworter niedriger. Der nahende Brexit schreckt die Befragten eher ab, vermutet das EU-Parlament: Die chaotischen Verhandlungen und die drohenden wirtschaftlichen Folgen für die Briten treiben die Zustimmungswerte für die EU sogar in die Höhe. 66 Prozent aller Befragten würden in der EU bleiben. 17 Prozent würden sie verlassen. Die übrigen 17 Prozent sind sich unsicher.