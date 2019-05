Das Geschäft floriert: Lastwagen im Hamburger Hafen.

Quelle: dpa

Im Durchschnitt steigert der Binnenmarkt die Einkommen der EU-Bürger jährlich um rund 840 Euro pro Person. In Deutschland seien es 1.046 Euro. Der Binnenmarkt habe nicht nur den Abbau von Grenzkontrollen bewirkt, sondern den Europäern grundsätzlich auch ein Plus im Portemonnaie beschert, heißt es in einer Studie der Bertelsmann-Stiftung. In Deutschland summierten sich die erzielten Einkommensgewinne auf 86 Milliarden Euro im Jahr. Vor allem Regionen mit starker Industrie und hoher Exportorientierung seien Gewinner.