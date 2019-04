In der Altenpflege wird schlechter bezahlt als in Krankenhäusern.

Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Beschäftigte in der Altenpflege sind einer neuen Untersuchung zufolge im Jahr 2017 in Deutschland deutlich schlechter bezahlt worden als Pflegekräfte in Krankenhäusern.



Während sich die Verdienste in Krankenhäusern mit rund 3.200 Euro brutto im Bereich des mittleren Lohns bewegt hätten, seien Fachkräfte in der Altenpflege auf lediglich 2.740 Euro brutto gekommen, berichtete die Hans-Böckler-Stiftung unter Verweis auf eine Studie des Instituts Arbeit und Technik Gelsenkirchen.