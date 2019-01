Cannabis-Pflanze

Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Viele US-Patienten, die Cannabis einnehmen, setzen sich berauscht hinters Steuer. Das haben Forscher um Erin Bonar von der University of Michigan in den USA herausgefunden. Den Wissenschaftlern zufolge fuhren mehr als die Hälfte der Studienteilnehmer Auto, kurz nachdem sie Cannabis konsumiert hatten.



21 Prozent der Befragten gab an, bereits "sehr high" gefahren zu sein. Für die Studie, die im Fachblatt "Drug and Alcohol Dependence" erschien, wurden 790 erwachsene Cannabis-Patienten befragt.