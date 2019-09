Monster, Red Bull und Co. sind verbreitete Wachmacher in Deutschland. Doch nicht nur Erwachsene greifen zu den koffeinhaltigen Softgetränken. Auch mehr als die Hälfte der Fünft- bis Zehntklässler in Deutschland hat schon mal einen Energy-Drink getrunken, 13 Prozent greifen sogar regelmäßig vor oder während der Schulzeit zu Energy-Drinks.