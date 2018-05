In vielen Jugenämtern fehlt Personal. Quelle: dpa-Zentralbild

Die Untersuchung der Hochschule Koblenz belegt, dass es in vielen Jugendämtern zu wenig Personal für zu viele Fälle gibt. Zudem sei die Ausstattung oft unzureichend. Für die Studie im Auftrag des Jugendamts Berlin-Mitte wurden in den vergangenen zwei Jahren 652 Mitarbeiter aus 175 Jugendämtern befragt. Demnach bleibe etwa für Hausbesuche bei betroffenen Familien häufig zu wenig Zeit. 58 Prozent der befragten Mitarbeiter der Jugendämter verbringen den Angaben zufolge maximal eine Stunde bei Terminen in den Familien.