In diesen Zahlen steckt für die Gesellschaft und die Politik der Auftrag, die Situation auch an diesen Schulformen zu verbessern. Antje Funcke

Rund ein Drittel der Kinder an Haupt-, Gesamt- oder Sekundarschulen fühlt sich nicht sicher. Antje Funcke fordert: "In diesen Zahlen steckt für die Gesellschaft und die Politik der Auftrag, die Situation auch an diesen Schulformen zu verbessern." Man dürfe sich nicht zurücklehnen, weil es den Gymnasiasten gut ginge, sondern müsse versuchen die Kinder an den anderen Schulen zu erreichen, ihr Gefühl von Sicherheit erhöhen, ihnen erwachsene Ansprechpartner in der Schule an die Seite stellen, die ihnen bei Problemen helfen und die sich kümmern. Das können Lehrkräfte oder auch die Schulsozialarbeiter sein. Funcke sagt, da müsse noch genauer hingeschaut werden, "denn das ist ein besorgniserregendes Ergebnis."