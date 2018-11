Eltern würden diese sogenannten Direktzahlungen nicht für Alkohol, Tabak oder Unterhaltungselektronik zweckentfremden, fasst die Bertelsmann-Stiftung am Mittwoch das Ergebnis einer Analyse des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) zusammen. Stattdessen investierten sie das Geld in Familienhilfen, in größere Wohnungen, aber auch in bessere Betreuung, Bildung und in die Hobbys der Kinder.