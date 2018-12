Studie: Große Spannbreite bei Kita-Gebühren. (Archivbild)

Quelle: Friso Gentsch/dpa

Je nach Wohnort müssen Eltern jeden Monat mehrere hundert Euro mehr für die Kita-Betreuung ihrer Kinder zahlen. Die Spannbreite der Gebühren in Städten liegt einer Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln zufolge zwischen null und 630 Euro.



Am wenigsten zahlen Eltern in Berlin: Hier ist die Kita-Betreuung seit Sommer kostenlos. Für die Studie hat das IW Köln die Gebührenordnungen der städtischen Kitas in Orten mit mehr als 250.000 Einwohnern und den Landeshauptstädten ausgewertet.