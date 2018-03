Die Studie "Wildlife in a warming World" stammt von der East Anglia Universität in Großbritannien und der James-Cook-Universität in Australien. In Auftrag gegeben wurde sie von der Umweltorganisation WWF. Die Wissenschaftler untersuchten die klimatischen Bedingungen für 80.000 Arten in 33 sowohl einzigartigen wie artenreichen Gebieten wie dem Amazonas, der Wüste von Namibia, dem Himalaya, dem Baikalsee und dem Süden Chiles.