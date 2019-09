Gerade an Brennpunktschulen müssten, so der Bildungsexperte der Bertelsmann-Stiftung, mehr und vor allem gut ausgebildete Lehrer eingesetzt werden, um Schülern aus bildungsschwächeren Familien einen bestmöglichen Start ins Schulleben zu ermöglichen. "Tatsächlich sehen wir aber etwa in Berlin, dass gerade an solchen Schulen vermehrt Quereinsteiger eingesetzt werden." Wächst der Lehrermangel an Grundschulen weiter, spricht das eher für eine Verstärkung dieser Personalpolitik an Grundschulen.