Der Fachkräftemangel in Deutschland ist laut IW-Untersuchungen regional sehr unterschiedlich ausgeprägt. Besonders drastisch ist er in Baden-Württemberg zu spüren, wo inzwischen 83 Prozent aller Stellen in Engpassberufen ausgeschrieben werden. In Berlin sind es gerade einmal 38 Prozent. Die größte Verschlechterung der Fachkräftesituation gab es in Thüringen und Rheinland-Pfalz.



Autorin: Sabine Meierhöfer