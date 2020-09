Forscher Folmer Bokma neben einem Uhu.

Quelle: Bjarne Røsjø/UiO/dpa

Vogelarten sterben nach Angaben norwegischer Forscher fünf Mal schneller aus als bislang angenommen. Die Wissenschaftler um Folmer Bokma von der Universität in Oslo kamen in einer Studie zu dem Schluss, dass die Arten heutzutage vor dem Aussterben nur noch knapp 3.000 Jahre existierten. Das sei deutlich kürzer, als zuvor berechnet.



Die Erkenntnisse stützten die Ansicht vieler Wissenschaftler, dass sich die Erde kurz vor einem sechsten Massenaussterben befindet, schreiben die Forscher in den "Biology Letters".