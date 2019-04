Nur fünf Prozent aller Kitas in Deutschland können laut einer Studie des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) mit der wissenschaftlich empfohlenen Personalausstattung arbeiten. Für die meisten ist Personalmangel dagegen Alltag. Das geht aus einer repräsentativen Befragung von über 2.600 Kitaleitern in Deutschland hervor, die beim Deutschen Kitaleitungskongress (DKLK) in Düsseldorf vorgestellt worden ist.