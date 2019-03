Die Eintauschrabatte für Alt-Diesel wirken kaum.

Die Tauschrabatte für alte Diesel greifen aus Sicht des Automarktexperten Ferdinand Dudenhöffer immer schlechter. Nach der Studie seines CAR-Instituts an der Universität Duisburg-Essen halten die Hersteller an den Offerten fest, die oft für Neuwagen Nachlässe von mehr als 30 Prozent versprechen. Aber die Kunden würden von den niedrigen Restwerten ihrer Autos abgeschreckt.



Die Industrie reagiere mit noch höheren Nachlässen, was eine erneute Rabattschlacht erwarten ließe, so Dudenhöffer.