Auf Deutschland kommen nach Berechnungen von Wissenschaftlern in den kommenden Jahren deutlich höhere Schülerzahlen zu als bislang erwartet. Angesichts einer steigenden Geburtenzahl und verstärkter Zuwanderung liege die Zahl der Schüler 2025 vermutlich rund eine Million über der Voraussage, erklärte die Bertelsmann Stiftung am Mittwoch in Gütersloh. Es drohe ein "dramatischer Engpass" an Lehrern und Gebäuden, warnte die Stiftung.