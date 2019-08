Schüler in Dessau bauen das Bauhausgebäude nach. Archiv

Sachsen steht im Ländervergleich bei der Bildung weiterhin an der Spitze. Das ergibt der "Bildungsmonitor 2019" der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Sachsen konnte in dem jährlichen Ranking Platz eins behaupten. Dahinter folgen Bayern und Thüringen. Berlin ist neues Schlusslicht. Im Vorjahr war es Bremen.



Sachsen wird unter anderem dafür gelobt, dass viele Kinder in Grundschulen ganztags betreut würden und dass nur wenige die Mindeststandards in Mathe oder Lesen nicht erreichten.