Wenn Hund nicht weiter weiß, sieht er in der Regel einem Menschen in die Augen - mit diesem speziellen Blick. Hundebesitzer kennen das. Was für den Hund selbstverständlich ist, macht zum Beispiel der Wolf, sein nächster lebender Verwandter, nicht. Mehr noch, er kann das gar nicht. Warum das so ist, das haben sich Forscher der vergleichenden und Evolutionspsychologie genauer angesehen.