"Kinder wissen selbst am besten, was sie brauchen", ergänzte Andresen. Daher müssten sie etwa bei der Festlegung der Regelsätze für Sozialleistungen selbst befragt werden. Ihre Perspektive und ihr tatsächlicher Bedarf würden bisher zu wenig beachtet. "Wenn wir Kinderarmut bekämpfen wollen, sollten wir das aus der Perspektive von Kindern und Jugendlichen tun", so Andresen. Das neue "Starke-Familien-Gesetz" zeige zwar einige gute Ansätze, gehe die Probleme aber nicht grundsätzlich genug an.