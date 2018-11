Flüchtlinge in einem Deutschkurs. Archivbild

Die meisten Menschen mit ausländischen Wurzeln sind nach einer Studie heute in Deutschland besser integriert als vor zehn Jahren. "Die große Mehrheit betrachtet sich als völlig selbstverständlichen Teil der Gesellschaft", heißt es in der Untersuchung des Bundesverbands für Wohnen und Stadtentwicklung.



Der Blick in die Details zeigt aber auch: Bestimmte Gruppen haben resigniert und koppeln sich ab. Das gelte vor allem für die relativ kleine Gruppe der stark religiös Verwurzelten.