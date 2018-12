Fahrzeuge und Fahrzeugteile machten 2017 rund ein Drittel aller deutschen Exporte in die USA aus. US-Präsident Trump hatte zuletzt - angesichts des Stellenabbaus beim US-Autobauer GM - erneut für Zölle von bis zu 25 Prozent auf Autos aus dem Ausland plädiert.



Am Dienstag vergangener Woche hatten Spitzenvertreter von Daimler, Volkswagen und BMW bei einem Treffen im Weißen Haus hohe Investitionen in den USA zugesagt.