Allerdings äußerten nur 69,3 Prozent der Befragten, dass sich ihr Arbeitgeber ihnen gegenüber loyal verhalte. Ein positives Betriebsklima erleben laut WIdO-Umfrage nur 78 Prozent der Beschäftigten. Durchschnittlich 12,1 Tage haben die Befragten nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr krankheitsbedingt am Arbeitsplatz gefehlt. Passen der eigene Anspruch an das Sinnerleben im Beruf und die Wirklichkeit in der Wahrnehmung des Beschäftigten gut zueinander, berichten sie demnach nur von 9,4 krankheitsbedingten Fehltagen. Wenn sich Wunsch und Wirklichkeit stark voneinander unterschieden, lägen die Zeiten mit 19,6 Fehltagen mehr als doppelt so hoch.