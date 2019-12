SUVs und Geländewagen auf der Messe IAA in Frankfurt. Symbolbild

Quelle: Silas Stein/dpa/Archivbild

Trotz sinkender sozialer Akzeptanz wird der Anteil der Stadtgeländewagen (SUV) am deutschen Automarkt auch 2020 wachsen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des CAR-Instituts an der Universität Duisburg-Essen.



Studienleiter Ferdinand Dudenhöffer erwartet für 2020 zwar einen leichten Rückgang der SUV-Verkäufe auf 1,14 Millionen Exemplare nach 1,16 Millionen in diesem Jahr. Wegen des allgemein sinkenden Autoabsatzes werde damit aber der Marktanteil von 32,5 Prozent auf 34 Prozent aller Neuwagen steigen.