Auf Ebene der Kreise und Städte sind die Unterschiede noch größer. So nahmen laut Studie beispielsweise in der Grafschaft Bentheim im Nordwesten Niedersachsens lediglich 2,3 Prozent der Bürger jährlich an Weiterbildungen teil. Dagegen lag die Quote in Landsberg am Lech im Südosten Bayerns mit 23 Prozent zehn Mal so hoch.



"Zu häufig entscheidet der Wohnort und die lokale Wirtschaftskraft darüber, ob sich jemand weiterbildet", kritisierte Stiftungsvorstand Jörg Dräger. Dabei bräuchten die Menschen gerade in wirtschaftlich schwächeren Regionen Fortbildung, "um ihre Chancen auf einen guten Arbeitsplatz zu verbessern".