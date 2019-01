Lohn- und Gehaltsabrechnung

Quelle: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Die Mehrheit der Arbeitnehmer in Deutschland ist mit ihrem Lohn zufrieden. Das geht aus einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor, die der "Rheinischen Post" vorliegt. Demnach gaben 61 Prozent aller Arbeitnehmer an, sich gerecht bezahlt zu fühlen.



Im Westen liege der Anteil höher als im Osten, heißt es allerdings weiter. Wer nach Tarifvertrag bezahlt werde, fühle sich im Durchschnitt zudem gerechter entlohnt als jemand in einem Betrieb ohne Tarifbindung.