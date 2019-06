Putzkraft (Symbolbild).

Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Geflüchtete finden in Deutschland zunehmend den Weg in den Arbeitsmarkt - viele landen allerdings in unsicheren Jobs. Zwischen Februar 2018 und Januar 2019 fanden nach einer Analyse der Denkfabrik Berlin-Institut knapp 96.000 Menschen eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung.



Allerdings kam davon mehr als ein Drittel in der Leiharbeitsbranche unter, etwa als Gebäudereiniger oder im Gastgewerbe. Häufig gelinge der Sprung in eine reguläre Beschäftigung nicht, schreiben die Experten