Eine Familie am Strand. Symbolbild

Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

93 Prozent der Menschen in Deutschland fühlen sich laut einer Studie der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg in ihrem Alltag wertgeschätzt. Die meisten Menschen erfahren eigenen Angaben zufolge Wertschätzung vor allem in der Familie und im Freundeskreis, wie die Universität in Magdeburg mitteilte.



Jedoch erfahre jeder Zweite (53 Prozent) auch Geringschätzung - das aber eher in öffentlichen Bereichen, zum Beispiel am Arbeitsplatz. Dabei mache die sogenannte Schichtposition einen großen Unterschied aus, hieß es.