Umweltängste haben bei jungen Menschen laut der neuesten Shell Jugendstudie zugenommen. Dies sei besonders bei höher Gebildeten der Fall, heißt es in der am Dienstag in Berlin vorgestellten Studie. 71 Prozent der 12- bis 25-Jährigen gaben in der Befragung an, das Thema mache ihnen Angst. In der vergangenen Studie aus dem Jahr 2015 hatte die Angst vor Terroranschlägen vorn gelegen. Dieses Thema ängstigt nach der jüngsten Befragung heute noch zwei Drittel der jungen Menschen. Die Angst vor dem Klimawandel landet auf Platz drei (65 Prozent). Das zu Beginn des Jahrtausends stark gestiegene Interesse an Politik bleibe stabil.