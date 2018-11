Ministerin Giffey sprach von "ernüchternden Ergebnissen", wobei die Sorge vor Online-Mobbing besonders bedenklich sei. Die vielgerühmten "Digital Natives", denen die digitale Kompetenz sozusagen in die Wiege gelegt wurde, gebe es nicht, fügte sie hinzu und kündigte eine Neugestaltung des Jugendmedienschutzes an. Das derzeit geltende Gesetz sei in der Zeit von CD-Rom und Videokassette stehengeblieben, betonte sie. Jugendliche müsste zudem besser für den Umgang mit dem Internet qualifiziert werden als bisher.