Viele Arbeitnehmer in Deutschland haben einer Studie zufolge Zweifel an der Zukunftsfähigkeit ihrer Firma und der Strategie ihrer Chefs.



Nur gut die Hälfte der Befragten vertraut voll und ganz oder zumindest überwiegend darauf, dass der Arbeitgeber die richtigen Zukunftsentscheidungen trifft, heißt es in der aktuellen "Jobstudie" des Beratungsunternehmens EY. Ein knappes Drittel hat wenig oder gar kein Vertrauen in die eigenen Chefs, der Rest ist unentschieden.