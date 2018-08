Grundsteuergesetz auf der Webseite des Bundesfinanzministeriums. Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Um mehr Geld in die Kasse zu bekommen, hat mehr als die Hälfte der Städte und Gemeinden in Deutschland in den vergangenen Jahren die Steuern erhöht. Das geht aus einer Analyse des Beratungsunternehmens Ernst & Young (EY) hervor.



Demnach haben 53 Prozent aller Kommunen seit 2012 mindestens einmal die Gewerbesteuer für Unternehmen angehoben. 60 Prozent schraubten die Grundsteuer B für bebaute und bebaubare Grundstücke nach oben. Gesenkt wurden die Steuern so gut wie nirgends.