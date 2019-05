Der Regenwald im brasilianischen Amazonasgebiet.

Quelle: Thiago Foresti/AAAS/dpa

Weltweit sind einer Studie zufolge im vergangenen Jahr zwölf Millionen Hektar an Tropenwald verloren gegangen. Das entspricht der Fläche Bayerns und Niedersachsens zusammen. Besonders besorgniserregend seien die Verluste von ursprünglichem Regenwald in den Tropen, heißt es in dem Bericht des Projekts Global Forest Watch.



Insgesamt 3,64 Millionen Hektar von diesem Baumbestand seien verschwunden - eine Fläche größer als Belgien. Hauptursachen sind dem Bericht zufolge Abholzung und Brände.