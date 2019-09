Erdgasförderanlage nahe Rotenburg. Archivbild

Quelle: Daniel Reinhardt/dpa

Wegen Subventionen für die Nutzung von Erdgas steht Deutschland in einer neuen Studie von Klimaschützern am Pranger. Trotz Klimakrise förderten Deutschland und andere EU-Länder die Nutzung von fossilen Brennstoffen weiter mit riesigen Summen an Steuergeldern, kritisiert die Untersuchung vom Klimaverbund Climate Action Network.



Deutschland gehöre zu fünf EU-Staaten, die sogar noch neue Fördermaßnahmen für fossile Brennstoffe planten. Genannt werden Erdgas-Subventionen bis 2026, etwa im Straßenverkehr.