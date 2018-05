Illegaler Handel mit Wildtier-Produkten Quelle: Federico Gambarini/dpa

Der Handel mit Wildtieren im Internet boomt laut Tierschützern. Nach einer Studie des International Fund for Animal Welfare (IFAW) wurden in nur sechs Wochen Tausende lebende Tiere oder Tierprodukte auf Online-Marktplätzen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Russland angeboten.



Auf 106 Portalen und Social-Media-Plattformen fanden die Experten 5.381 Anzeigen mit 11.772 Exemplaren bedrohter Arten. IFAW fordert eine strengere Regulierung des Online-Handels mit Wildtieren.